هيئة الآثار تدين تفجير قبة تاريخية في الضالع
أعربت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة تفجير قبة مريم العذراء الأثرية الواقعة في منطقة الشريفة التي تقع تحت سيطرة مرتزقة العدوان بمحافظة الضالع.
وأكدت الهيئة في بيان أن القبة ليست مكاناً للعبادة بل هي معلم أثري يضم قبوراً يعود تاريخها لمئات السنين، وتشكل تحفة معمارية نادرة ورمزاً تاريخياً.
ودعت المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له التراث اليمني من استهداف ممنهج وتخريب متعمد.. مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تمثل جريمة بحق التاريخ والحضارة اليمنية.
وحذّرت الهيئة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من العبث بالموروث الحضاري والإنساني لليمن.. داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي.
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