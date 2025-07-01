"حين يكتب الحب".. أحدث أعمال جميلة عوض

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، مع المنتج نايف عبد الله، المقرر البدء في تصويره قريبا.

تفاصيل فيلم "حين يكتب الحب"

فيلم "حين يكتب الحب" بطولة معتصم النهار، وأحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، جميلة عوض، وجار اختيار باقي أبطال العمل، من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، تدور أحداثه في إطار رومانسي.

أحدث أعمال جميلة عوض

ومن ناحيه اخري، تواصل جميلة عوض التحضير لمسلسل "أفلاطوني" هو من فئة المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، تأليف وإخراج شريف الألفي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وكان مقررًا أن تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي العام الماضي وعلى أن يتم عرضه خلال موسم الأوف سيزون، إلا أن تحضيراته توقفت وتم تأجيله، وعادت تحضيراته مرة أخرى بعد التعاقد مع جميلة عوض.

اخر اعمال جميلة عوض

وكان اخر اعمال جميلة عوض هو فيلم "في عز الضهر"، الذي يعرض حاليا ويشارك في بطولته: مينا مسعود، وإيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومحمود حجازي، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وايضا شاركت في مسلسل "لانش بوكس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضى، على السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافى، أحمد الشافعى، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.