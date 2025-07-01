نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء عرض فيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد" على YouTube في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق اليوم العرض الديجيتال للفيلم القصير "إن شاء الله الدنيا تتهد" رسميًا على منصة يوتيوب، والذي يقدم رسالة قوية عن ضغط بيئة العمل في مواقع التصوير، وحدود التعاطف الإنساني في لحظات التوتر القصوى.

تفاصيل فيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد"

وفيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد" من إخراج كريم شعبان، وتأليف وائل حمدي، وبطولة سلمى أبو ضيف، أقيم العرض الخاص في سينما زاوية بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

قصة فيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد"

وتدور أحداث الفيلم حول منتجة تنفيذية تعيش صراعًا داخليًا أثناء يوم تصوير تجاري مزدحم، حيث تجد نفسها ممزقة بين مسؤولياتها المهنية وواجبها الإنساني، ما يضعها أمام اختبار حقيقي لقيمها وحدودها.

أحدث أعمال سلمي أبو ضيف

ومن ناحية اخري، بدأت سلمي أبو ضيف تصوير فيلم إذما، بطولة أحمد داود، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف وإخراج محمد صادق، ويشارك في الفيلم: حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، وآخرين، والعمل من إنتاج شركة The Producers Films، للمنتج هاني أسامة والمخرج هادي الباجوري.

كما انتهت سلمي ابو ضيف من تصوير فيلم هيبتا 2، وتضم قائمة أبطاله العديد من النجوم، وهم: كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق،

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكان آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، جلا هشام، هند عبدالحليم، وإلهام صفي الدين، والعمل من تأليف سمر طاهر وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.