عيلتي الغشيمة..وليد فواز يشارك الجمهور صور من كواليس مملكة الحرير

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر وليد فواز من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور من كواليس مسلسل مملكة الحرير معلقًا:"عيلتي الغشيمة my gang

Love in the air".

قصة مملكة الحرير

تنطلق القصة بميلاد الأمير الثاني نور الدين، وما يلبث أن يقتل العم الطامع "الدهبي" الملك، ويبدأ بملاحقة ورثته، يهرب الخادم الوفي "رضوان" بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، لكن مصيرهما يتشعب، حيث يكبر أحدهما في صفوف الكتيبة، بينما ينشأ الآخر بين قطاع الطرق. ومع التقائهما من جديد، تبدأ معركة الولاء والخيانة على عرش "مملكة الحرير".



المسلسل يجمع بين الحب والمؤامرة والخيانة في إطار بصري مميز وأجواء درامية مشوقة، ومن المنتظر أن يُعرض قريبًا على قناة ON.





تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير"





ويتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.

آخر أعمال وليد فواز

يذكر أن آخر أعمال وليد فواز مسلسل برغم القانون، ويشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.