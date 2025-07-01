نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد تحتل المركز الرابع بـ يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" تحقيق نجاح ملحوظ منذ طرحها عبر منصة يوتيوب، حيث تمكنت من الوصول إلى المركز الرابع في قائمة الترند داخل مصر، بعد تفاعل جماهيري واسع ومشاهدات تجاوزت مئات الآلاف خلال أيام قليلة.

الأغنية التي تحمل طابعًا إيقاعيًا يعكس أجواء الفيلم الكوميدية، حظيت بإشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تأتي تمهيدًا لعرض الفيلم المنتظر في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُعد فيلم "أحمد وأحمد" أول عمل يجمع بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي في بطولة مشتركة، وسط ترقب من الجمهور لرؤية كيمياء جديدة بين النجمين في إطار يجمع بين الكوميديا والإثارة.

قصة فيلم أحمد وأحمد



وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.





أبطال فيلم أحمد وأحمد



ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.





موعد عرض فيلم أحمد وأحمد



وحدد صناع فيلم أحمد وأحمد الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما يوم 7 يوليو 2025.



كلمات أغنية أحمد وأحمد

يا احمد، يا احمد، يا احمد

ايه؟

يا احمد

في ايه؟



بقى كل شوية تجيب رجلية في منكش ليه

يا احمد

في ناس بياعة ماتسوى بتاعة بربع جنيه

يا احمد

دا تدي صباعك يكلوا دراعك باللي عليه

لا لا لأ دول ناس مش جدعة

وغاويين خدعة هنعمل ايه

الناس فيها ايه

الناس فيها ايه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

يا ولاد الايه



تستاهل الشقى اه يا احمد

يا احمد

وهقولك حاجة بقى بقى يا احمد

دمك شربات حلو وعضلات

وابن اصول والله يا احمد

يا احمد

وانا اصلي بموت فيك كده كده يا احمد

يا احمد

انا بعشقك كدا كدا أو ي يا احمد

علشان عسول ولذيذ على طول

ومعاك انا كده كده يا احمد

يا احمد، يا احمد

يا احمد، يا احمد