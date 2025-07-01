نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستجابة لطلب الجمهور..تامر حسني يطرح ألبوم "لينا ميعاد " كامل يوم 10 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد تامر حسني لصيف 2025 بطرح ألبوم غنائي جديد بعنوان "لينا ميعاد" بشكل كامل، وهو الالبوم رقم 16 في تاريخ تامر حسني حيث تم إصدار 3 أغاني فقط من الألبوم.

استجابة لطلب الجمهور

طالب عدد من الجمهور تامر حسني لطرح الألبوم كامل دون اللجوء لفكرة طرح كل أغنية منفردة، واستجاب حسني لذلك حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن ذلك قائلًا:"فتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا استجابة لطلبكم، إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل يوم ١٠ شهر ٧ أوامر يا حبايب قلبي".

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد



سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.



أحدث أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.