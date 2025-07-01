نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتصدر يوتوب بـ "أنا انت" ويقترب من 3 مليون مشاهدة في 12 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم محمد رمضان حصد النجاحات على الساحة الغنائية، حيث تصدرت أغنيته الجديدة "أنا إنت" قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في مصر، واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بعد مرور 12 يومًا فقط على طرحها.

الأغنية جاءت بإيقاع مميز وكلمات تعكس ثقة رمضان المعتادة وأسلوبه الفني الجريء، ما جعلها تحظى بتفاعل واسع من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتتصدر قوائم التريند بعد ساعات من إطلاقها.

ويُذكر أن محمد رمضان يحرص دائمًا على المزج بين الموسيقى الاستعراضية والفيديو كليب المثير، وهو ما ظهر جليًا في كليب.

تفاصيل الأغنية



أغنية "أنا أنت" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس.



كلمات الأغنية

انا بحضر.. انت تقلب

انا بنجح.. انت تندب

انا بحضر.. انت تقلب

انا بنجح.. انت تندب

في الملعب ببقى ميسي

والجري جنبي يتعب

أنا بصرف انت تحسب

ارقام تخض ترعب

لو كل دول في كفة

الكفة بتاعتي تغلب

انا بطلع.. انت تنزل

أنا مافيا.. انت هلهل

انا بطلع.. انت تنزل

أنا مافيا.. انت هلهل

الناس تشوفني تفرح

إلا إنت مني تقفل

أنا اكمل انت تفصل

الكلمة مني تشغل

الناس تشوفني سكر

وعينيك تشوفني فلفل

انا.. انت.. انا.. انت

أنا ثابت.. انت ترعش

انا دايس انت.. انت تنتش

أنا ثابت.. انت ترعش

انا دايس انت.. انت تنتش

عمرك ما تبقى زيي

انا جعفر.. انت اش اش

انا اجيبها وانت تقلش

افردها انت كشكش

على طول تاكل وتنكر

واديك تقول مخدتش

انا بركب.. انت تركن

انا لازم.. انت ممكن

انا راكب انت تركن

انا لازم انت ممكن

ملك الغابة بجلالته

يا حصان بتجري درجن

انا بحر وانت جركن

انا حوت يا سمكة سلمون

عـ الارض ليا هيبتي