نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميلة عوض تشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" بجانب معتصم النهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنضمت الفنانة جميلة عوض إلى فريق عمل فيلم "حين يكتب الحب"، والمقرر انطلاق تصويره قريبًا، ويشارك في بطولته معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، وسوسن بدر، وجاري حاليًا اختيار باقي أبطال العمل.



الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.



آخر أعمال جميلة عوض

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم في عز الضهر، وتدور أحداث العمل في أجواء من الإثارة والتشويق حول شاب مصري يتم تجنيده في إحدى أخطر عصابات المافيا الدولية، لكنه يتخذ قرار العودة إلى وطنه ليبدأ رحلة البحث عن هويته والخلاص من ماضيه.



أبطال فيلم "في عز الضهر"

ويُعد الفيلم أول بطولة مصرية للنجم اعالمي مينا مسعود، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود البزاوي، محمود حجازي، وأحمد عزيز. الفيلم من تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج الإخوة المتحدين.