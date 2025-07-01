عروض فنية وورش تفاعلية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمعرض الفيوم للكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ببرنامج فني حافل في فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر نادي المحافظة، وتستمر فعالياته حتى 9 يوليو الحالي، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم

يتضمن البرنامج عروضا متنوعة تقدمها الفرق الفنية التابعة لهيئة قصور الثقافة، في الثامنة مساءً، ويشهد اليوم الثلاثاء عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية بقيادة الفنان عادل ربيع، وفي يوم السبت 5 يوليو يقدم عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، أما في يوم الأحد 6 يوليو، يتجدد اللقاء مع فرقة عرب الفيوم البدوية، وتختتم العروض الفنية يوم الثلاثاء 8 يوليو، بمشاركة فرقة الفيوم للموسيقى العربية.

كما يشمل البرنامج المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، باقة من الورش الإبداعية المخصصة للأطفال، تنفذ من خلال فرع ثقافة الفيوم، بإدارة ياسمين ضياء، وتتنوع ما بين ورش الأشغال الفنية واليدوية، وتستمر طوال فترة إقامة المعرض.

أبرز الإصدارات

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام، بأكثر من 200 عنوان من أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها "الهوية"، "الذخائر"، "ذاكرة الكتابة"، "الدراسات الشعبية"، "آفاق عالمية"، "نصوص مسرحية"، "حكاية مصر"، "آفاق السينما"، وغيرها.

وتطرح الهيئة إصداراتها بالمعرض بأسعار مخفضة للجمهور، بجانب مجموعات أعلام الأدب والفكر، وكتب ومجلات الأطفال والسلاسل الإبداعية وإصدارات النشر الإقليمي، والروايات العالمية.

ويقام المعرض بمقر نادي محافظة الفيوم ويستمر حتى 9 يوليو المقبل، في احتفاء متجدد بالثقافة والمعرفة على أرض الفيوم.

ويحمل المعرض هذا العام اسم الفنان المسرحي الرائد عبد الرحمن رشدي (1881–1939)، ابن المحافظة وأحد أعلام المسرح المصري والعربي.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني متنوع يضم ندوات ولقاءات أدبية، وأمسيات فنية، وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال.