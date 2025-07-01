نهال طايل تدافع عن شيرين عبد الوهاب: الجمهور طماع وعاوز الفنان على سنجة عشرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية نهال طايل على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعرضها لانتقادات خلال حفلها الأخير بمهرجان "موازين" في المغرب، بسبب أدائها باستخدام تقنية "البلاي باك"، مؤكدة أن شيرين فريدة من نوعها، وأن الجميع يستمع إلى أغانيها في كل مكان، سواء في وسائل المواصلات أو في الأفراح والمناسبات العامة.



وتابعت الإعلامية نهال طايل حديثها، خلال تقديمها برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "أغاني شيرين لسه موجودة، ولو نازل فرح في مكان بسيط خالص، هتلاقيهم مشغلين أغاني شيرين، الست دي غريبة لأنها قريبة من الناس وجميلة، وأغانيها القديمة لسه عايشة لحد دلوقتي، رغم إن قليل من الأغاني القديمة اللي بتفضل موجودة وتعيش لحد وقتنا الحالي".



وأشارت نهال طايل إلى أن شيرين عبد الوهاب ليست مجرد موهبة، بل هي نجمة كبيرة في عالم الغناء، مؤكدة أن الفن مجال قاسٍ، وأن الجمهور بطبعه طماع، دائمًا ما يريد من الفنان الذي يحبه أن يسير على خط مستقيم دون أن يخطئ أو ينحرف عنه.



واختتمت الإعلامية نهال طايل حديثها قائلة: "الجمهور عايز الفنان اللي بيحبه يكون دايمًا على سنجة عشرة وما يغلطش أبدًا.. بنحبك يا شيرين، واللي حصل ده بالنسبة لنا معملش أي حاجة ولا قلل من مكانتك في قلوبنا".



