نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة عزت أبو عوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2019، بعد صراع طويل مع المرض، رحل وترك بصمته الفنية الخاصة في كثير من الأعمال الفنية التي شارك بها، على مدار مشواره الفني.





معلومات عن عزت أبو عوف





ولد الفنان عزت أبو عوف في مدينة القاهرة في عام 1948، درس الطب في الجامعة، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث انضملفرقة "بلاك كوتس"، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة "فور إم" في أواخر حقبة السبعينات.

ومع حلول التسعينات، اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم "آيس كريم في جليم"، ومنذذلك الوقت استمر في مجال التمثيل، وقدم العديد من الأدوار المتنوعة مابين السينما والدراما.





أبرز أعمال عزت أبو عوف الفنية

كان من أبرز الأعمال التي شارك بها الفنان عزت أبو عوف في السينما: أيس كريم في جليم، كشف المستور، حرب الفراولة، بخيت وعديلة،طيور الظلام، امرأة هزت عرش مصر، حسن اللول، عيش الغراب، إسماعيلية رايح جاي، اضحك الصورة تطلع حلوة، عبود على الحدود،أرض الخوف، سيب وأنا أسيب، هو فيه إيه، كذلك في الزمالك، الرجل الأبيض المتوسط، واحد من الناس، عمر وسلمى، مطب صناعي،الجزيرة، بوشكاش، هروب اضطراري.





ومن أبرز الأعمال التي شارك بها في الدراما:عفاريت عدلي علام، الأب الروحي، ألف ليلة وليلة، نيللي وشريهان، ربيع الغضب، باب الخلق،أسرار، طعم الخياة، اللهم إني صايم، العملية ميسي، رحيل مع الشمس، شيخ العرب همام، كريمة كريمة، أنا قلبي دليلي، شط إسكندرية،لحظات حرجة، عباس الأبيض في اليوم الأسود.