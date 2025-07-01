نهال طايل تعلق على حفل شيرين عبدالوهاب بالمغرب: كانت بتمر بظروف صعبة ولازم نقف جنبها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الإعلامية نهال طايل عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الأخير بمهرجان "موازين" في المغرب، وذلك بعد تعرضها لانتقادات من بعض الجمهور بسبب أدائها الغنائي بطريقة "البلاي باك"، مشيرة إلى أن المنافسة أصبحت شرسة على جميع الأصعدة، وأن أي شخص ينافس آخر يسعى لتدميره، على حد تعبيرها.

أبرز تصريحات نهال طايل



وتابعت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "شيرين عبد الوهاب مش مجرد نجمة صاعدة، ولا واحدة لسه منزلة ألبوم مكسر الدنيا، ده اللي بيعمل أغنية واحدة بيبقى ماشي يقول: يا أرض اتهدي ما عليكي قدّي، فما بالك بقى بـ شيرين عبد الوهاب؟ دي ميجا ستار، بتعمل أقوى حفلات، وأغانيها بتحقق ملايين المشاهدات على المنصات".

وأشارت الإعلامية إلى أن حفل شيرين الأخير شهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، حيث تم بيع جميع تذاكره، كما حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة ونجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن عودة شيرين إلى الساحة الفنية كانت عودة موفقة، خاصةً في ظل الأزمات التي تمر بها، ومنها أزمتها العاطفية الأخيرة، التي وصفتها بأنها "أزمة عادية"، موضحة أن شيرين مرهفة الحس.



واختتمت نهال طايل حديثها قائلة: "شيرين عبد الوهاب لما بتغني بتدخل قلوبنا على طول وبنصدقها، ولما بتتكلم بنكون واثقين فيها وأنا بعترف إني بحبها جدًا، وبشوفها من أهم مطربات الوطن العربي، وصاحبة صوت غنائي مميز وتظل شيرين كما هي رغم أزماتها، وبتتصالح مع جمهورها من خلال مقطع فيديو بسيط، والناس بتفرح بيها".