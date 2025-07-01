الموسيقار المصري العالمي آز عز الدين في حفل كبير بنيويورك آخر يوليو القادم

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاحات كبيرة للموسيقار المصري آز عزالدين أول موسيقار مصري عالمي في موسيقى الجاز والوحيد الحاصل على منحة كاملة من بيركلي.

معلومات عن آز عزالدين

آز عزالدين يواصل صناعته لتاريخ عالمي مصري في موسيقى الجاز وتراكم نجاحاته يؤكد أنه الموسيقار المصري العالمي الوحيد علي ساحة نجوم وأساطير الجاز في العالم.

الموسيقار المصري العالمي آز عزالدين يصنع تاريخ موسيقي عالمي مصري عربي في مجال موسيقي الجاز ليكون المصري الأول والوحيد الذي حقق إنجازات عالمية غير مسبوقة.



يستعد الموسيقار المصري العالمي آز عزالدين لتقديم مجموعة حفلات جديدة بداية من 30 يونيو القادم مع فريق جراج محل والذي يضم مجموعة من كبار نجوم فن الجاز في مسرح ايرديم بنيويورك.

لتتواصل نجاحات آز العالمية والتي كان آخرها مجموعة حفلات منذ شهرين مع أسطورة الجاز العالمية بيلي كوبهام لمدة ستة أيام في أهم مكان لموسيقى الجاز في العالم وهو مسرح Blue Note New York، USA.

آز هو الموسيقار المصري الوحيد الذي حصل على منحة دراسية كاملة بجامعة بيركلي ببوسطن، ومن بعدها استمرت رحلته وعلى مدار أكثر من 25 عامً في أمريكا وأوروبا وأسيا عزف فيها مع اساطير موسيقى الجاز عالميا وفي اكبر مسارحها، وهو إنجاز عالمي مصري لم يحدث من قبل ولم يتكرر حتى الآن.



آز عزالدين هو مؤلف موسيقي وعازف بيانو وموزع ومدرس موسيقى أمريكي من أصل مصري، ويُعد من أبرز الأسماء العالمية في مجال موسيقى الجاز. كما أنه عضو مصوّت في الأكاديمية العالمية لتسجيل الفنون والعلوم (جوائز الغرامي GRAMMY Awards).

يُعد آز الموسيقي الوحيد حتى الآن من أصول عربية الذي حصل على منحة دراسية كاملة من كلية بيركلي للموسيقى في بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يُعد آز الموسيقي الوحيد من أصول عربية الذي ألف وسجل مقطوعات موسيقية وشارك بالعزف مع مجموعة من اساطير الموسيقى في العالم في مختلف المهرجانات والمسارح العالمية، ومنهم: جون ماكلوفلن، راندي بريكر، بيلي كوبهام، ديف ويكل، جيوفاني هيدالجو، لاري كورييل، سيمون فيليبس، زاكر حسين، زيجابو موديلليست (فرقة The Meters)، وغيرهم من عمالقة الموسيقى العالميين.