اليوم.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد "محسبتهاش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب رامي جمال لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان محسبتهاش اليوم، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يتاح على جميع منصات الاستماع الرقمية في تمام السادسة مساءً.

تفاصيل ألبوم “محسبتهاش” لرامي جمال



ويتكون الألبوم 15 أغنية متنوعة بين الطابع الرومانسي والدرامي، كما يتضمن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي ديو غنائي يجمع رامي جمال بكل من الفنان حمزة نمرة والفنان نوردو.

أغاني ألبوم “محسبتهاش” لرامي جمال

ويشمل الألبوم أغنية "تطلب حنية" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان بلال سرور، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، وأغنية "محسبتهاش" من كلمات هاجر نبيل، وألحان علي الخواجة، وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، وماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام، وأغنية "يا جمالك" كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هاني محروس.



أغنية "كأنه مجاش" كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر، وأغنية "مش لاقيكي" كلمات ابراهيم جاد، وألحان محمد أنيس وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وأغنية "زي الخطاف" غناء رامي جمال ونوردو من كلمات محمد القياتي وبلال سرور، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر خالد سند، وأغنية "غبت ليه" من كلمات أحمد عبد النبي،وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مغربي.

وأغنية "هات حضن" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "مالي بس" كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف، وأغنية "ماطلعتش جدع" كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور.

وأغنية "كلام عيب يتحكي" كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وأغنية "بعدك آذاني" كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلي.

وأغنية "روحي عليك بتنادي" منكلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وأغنية "تيجي نرجع" وهي كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفي العسال، وأغنية "قبلت التحدي" غناء رامي جمال وحمزة نمرة، وهي من كلمات الراحل محمد النادي ومحمد أبو نعمة، وألحان محمد النادي.