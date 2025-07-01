موقف مرعب لمغنية شهيرة خلال حفل جماهيري!

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت النجمة العالمية بيونسيه لموقف خطير ومفاجئ خلال إحيائها إحدى حفلاتها في مدينة هيوستن، ضمن أولى محطات جولتها الغنائية "كاوبوي كارتر"، عندما علقت في الهواء أثناء أدائها أغنية "16 Carriages".

وكانت بيونسيه، البالغة من العمر 43 عامًا، تجلس داخل سيارة حمراء معلّقة فوق الجمهور في ملعب NRG، عندما طرأ عطل مفاجئ في الحبال المثبتة للسيارة، ما أدى إلى ميلها بشكل حاد وخطير.

وظهرت بيونسيه وهي تتمسك بإحدى الكوابل على سطح السيارة المكشوفة، في محاولة للحفاظ على توازنها وتجنب السقوط، بينما ساد التوتر المكان.

في تلك اللحظة، توقفت الموسيقى، وأمسكت بيونسيه بالميكروفون قائلة: "توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا"، وسط تصفيق وتشجيع الجمهور. ورغم الموقف، حافظت على هدوئها وابتسمت قائلة: "شكرًا لصبركم".

سارع الفريق الفني إلى إنزال السيارة ببطء حتى وصلت بأمان إلى أرضية المسرح، لتختم بيونسيه اللحظة برسالة طمأنة قائلة بابتسامة: "لو سقطت، أعلم أنكم ستمسكون بي".