نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقا يرد على بلاغ طليقته: "معرفش غير إن مفيش رد على تليفوناتي وانا أب قبل ما أكون فنان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير المشهد، بعد أن تقدمت الأخيرة ببلاغ رسمي ضده تتهمه فيه بـالاعتداء اللفظي والبدني عليها وعلى سائقها الخاص، داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر. وعلى إثر البلاغ، تدخلت النيابة العامة وفتحت تحقيقًا موسعًا في الواقعة التي أثارت اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا.

بداية الأزمة

أفادت مصادر أمنية بأن مها الصغير وسائقها تقدما ببلاغ يتهم الفنان أحمد السقا بـقطع الطريق عليهما والاعتداء عليهما لفظيًا وجسديًا، مع توجيه ألفاظ نابية وتهديدات، وفق ما جاء في محضر الشرطة. وأشارت الرواية إلى أن السقا لاحق سيارتهما، ثم نزل ليعتدي عليهما، وسط صدمة من الحاضرين بالمكان.

السقا يدلي بأقواله

وفي أول تعليق رسمي له، نفى أحمد السقا جميع الاتهامات الموجهة إليه خلال مثوله أمام النيابة، مؤكدًا أن الواقعة تم إخراجها من سياقها الطبيعي.

وذكر أن كل ما حدث كان محاولة منه للتواصل مع طليقته بشأن أولادهما، بعد تجاهلها لاتصالاته، وأن تدخل السائق بطريقة استفزازية تسبب في تصاعد الموقف.

وأضاف السقا أنه لم يعتد جسديًا أو لفظيًا على أي من الطرفين، وأن السائق اختلق واقعة الضرب بهدف "تضخيم الموقف".

النيابة تبدأ التحقيقات وتصدر قرارات مهمة

أمرت نيابة أكتوبر بالخطوات التالية في إطار التحقيق استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث داخل الكمبوند وفحص السيارة التي كانت تستقلها مها الصغير وطلب تحريات المباحث للتأكد من دقة الروايات.

وبعد التحقيق مع السقا، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لحين ظهور نتائج التحريات النهائية.

الوسط الفني يتدخل

وسط تصاعد الجدل، تدخل عدد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني والإعلامي، أبرزهم الإعلامي ممدوح موسى الذي طالب بالصلح، مذكرًا بذكريات فترة زواج السقا ومها الصغير والفنان كريم عبدالعزيز الذي حاول التدخل لإنهاء الخلاف وديًا والناقد الفني طارق الشناوي الذي انتقد ما وصفه بـ "المبالغة" في التصعيد الإعلامي، مشيدًا بشهامة أحمد السقا وسيرته الطيبة.