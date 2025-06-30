كلمه السر محمود ياسين.. يحيى الفخراني يكشف تفاصيل مكالمة فريدة من نوعها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان يحيى الفخراني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية «الملك لير» المقام على خشبة المسرح القومي، تفاصيل مكالمة بينه وبين الفنان محمود ياسين.

مكالمة محمود ياسين ويحيي الفخراني

وقال يحيي الفخراني: «فاكر كويس مكالمة محمود ياسين اللي كلمني فيها لما كان مدير المسرح القومي، قال لي سيبك من أي حاجة، وعايزك تيجي تقف جنبي لازم تعمل مسرحية هنا ووقتها المسرح كان في حالة ركود، وفعلا قدمت مسرحية البهلوان للكاتب يوسف إدريس، وكانت من أهم الأعمال التي قدمناها سويًا على المسرح وعمري ما هنسى المكالمة دي».

المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»

أقيم المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»، مساء أمس الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وحضر المؤتمر كلا من: يحيي الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، شادي سرور، إيمان رجائي، وعدد من صناع مسرحية الملك لير.

حب يحيى الفخراني لمسرحية الملك لير

ويعد هذا الظهور الثالث للفخراني في هذه المسرحية، حيث قدمها لأول مرة في عام 2001 على نفس المسرح، ثم أعاد تقديمها في 2019 مع القطاع الخاص، قبل أن يعود بها للمرة الثالثة وسط ترقّب واسع من جمهور المسرح.

أبطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.