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بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي

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  • بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي 1/5
  • بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي 2/5
  • بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي 3/5
  • بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي 4/5
  • بعد شيرين عبد الوهاب.. عصام النجار يتخطى 100 مليون استماع على سبوتيفاي 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

 

 

حقق الفنان اللبناني عصام النجار إنجازا فنيا غير مسبوق بتخطيه حاجز 100 مليون استماع على منصة سبوتيفاي الموسيقية العالمية عبر أغنيته الشهيرة "حضل أحبك".

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وحفر عصام النجار اسمه في الساحة الفنية كأول فنان يحقق هذا الإنجاز في منطقة المشرق العربي أي بلاد الشام أو "ليفانتين"، بكسره رقما قياسيا في معدلات الاستماع العالمية لأغنية واحدة.

ويحمل بذلك عصام النجار راية هذا الإنجاز بعد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أول فنانة مصرية وعربية تتخطى حاجز 100 مليون استماع على سبوتيفاي ومازالت تحتفظ بهذا اللقب على مستوى مصر وشمال إفريقيا، إضافة للنجم الجزائري الشاب خالد.

وعبر عصام النجار عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز قائلا: "تحقيق أكثر من مئة مليون استماع على منصة عالمية مثل سبوتيفاي هو لحظة مميزة جدا في مشواري الفني خاصة وأن أغنية حضل أحبك غيرت مجرى حياتي إنسانيا وفنيا في مرحلة سابقة وساهمت في توسيع أفق الموسيقى العربية الشبابية لتصل لمصاف العالمية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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