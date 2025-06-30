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مدين يعلن تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد من خلال أغنية "روحي عليك بتنادي".. ورامي يصفه بـ "الفنان العبقري"

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  • مدين يعلن تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد من خلال أغنية "روحي عليك بتنادي".. ورامي يصفه بـ "الفنان العبقري" 1/3
  • مدين يعلن تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد من خلال أغنية "روحي عليك بتنادي".. ورامي يصفه بـ "الفنان العبقري" 2/3
  • مدين يعلن تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد من خلال أغنية "روحي عليك بتنادي".. ورامي يصفه بـ "الفنان العبقري" 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن مدين،عن تعاونه الجديد مع النجم رامي جمال من خلال أغنية بعنوان "روحي عليك بتنادي"، والمقرر طرحها ضمن أغاني ألبوم رامي الجديد "محسبتهاش".

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وكشف مدين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الأغنية، التي تأتي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، معبرًا عن سعادته باستمرار التعاون مع رامي.

من جانبه، تفاعل رامي جمال مع منشور مدين، وكتب معلقًا: "صديقي الفنان العبقري"، في إشارة إلى قوة العلاقة والصداقة التي تجمع بينهما.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي جمعت بين الثنائي، من خلال عدد من الأغاني البارزة مثل: "مات الكلام"، "اللي فات مات"، "فوق"، و"يا ليالي" والتي حققت انتشارًا واسعًا وارتبط بها الجمهور.

وتحمل أغنية "روحي عليك بتنادي" طابعًا جديدًا، يضيف إلى مسيرة الثنائي، وسط ترقّب من الجمهور لما سيقدمه الألبوم من ألوان موسيقية متنوعة وتجارب فنية مميزة.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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