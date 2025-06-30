حفلات الساحل الشمالي.. نانسي عجرم تحيي حفلًا كبيرًا 26 يوليو المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي يوم 26 يوليو المقبل، وذلك ضمن موسم حفلات صيف 2025.

نانسي عجرم تحيي حفلًا كبيرًا 26 يوليو المقبل

ومن المقرر ان تحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالي، تقدم خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغانيها التي يعشقها جمهورها.

أحدث أعمال نانسي عجرم

ومن ناحية اخر، انتهت نانسي مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لم يُعلن عن اسمها بعد، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

آخر أعمال نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة عبر إحدى المنصات الموسيقية، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان وتُعد هذه الأغنية آخر ما لحّنه الموسيقار الراحل، وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك.. ولا حتى فيا بتفكر.. تلاقيك بتحكي عني لصحابك.. عن إني بعدك مش هقدر".

وأيضا طرحت نانسي مؤخرًا أغنيتها "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتضاف إلى قائمة أغنياتها التي تحقق نجاحًا واسعًا في العالم العربي. الأغنية تحققت مشاهدات عالية، مما يعكس حب الجمهور لأسلوب نانسي الخاص في الغناء.