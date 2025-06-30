لهذا السبب.. عادل إمام مطلوب على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان عادل إمام محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل عادل رامي إمام، حفيد الزعيم ونجل المخرج رامي إمام بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى فريدة أشرف، تعمل مدربة لياقة بدنية.

سبب تصدر عادل إمام التريند

واحتفل عادل رامي إمام، حفيد الزعيم ونجل المخرج رامي إمام بعقد قرانه وسط أجواء عائلية خاصة جمعت أسرتي العروسين وعددًا من الأقارب والأصدقاء، وانتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تكتم شديد من العائلة على تفاصيل الحفل.

عقد قران حفيد عادل إمام

وقام بعقد القران الشيخ رمضان عبد المعز، بحضور والد العريس المخرج رامي إمام، وعدد من أفراد العائلة، وذلك بعد عامين من الاحتفال بخطوبة الثنائي، ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف مطلع الشهر المقبل، يوم 10 يوليو، داخل إحدى قاعات الأفراح الكبرى بمنطقة الجيزة في القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

من هي زوجة حفيد عادل إمام؟

اسمها فريدة أشرف تبلغ من العمر 25 عامًا، تُعد فريدة من خريجات الجامعة الأمريكية، تعمل مدربة لياقة بدنية، حصلت على مدربة لياقة معتمدة من ISSA، وتقوم بنشر فيديوهات عديدة أثناء تأدية الرياضة.

آخر اعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الزعيم عادل إمام هو مسلسل «فالنتينو» في رمضان 2019، وشاركه البطولة كل من داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.