قبل طرحه غدًا.. تعرف على القائمة النهائية لألبوم "محسبتهاش" لـ رامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقّب جمهور النجم رامي جمال غدًا الثلاثاء، الأول من يوليو، إصدار ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "محسبتهاش"، والذي شوق إليه متابعيه عبر جميع منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يُطرح الألبوم بالكامل في اليوم ذاته، حيث يبدأ طرحه في الساعة الخامسة مساءً على موقع "يوتيوب"، ويُتاح على جميع منصات الاستماع الرقمية في تمام السادسة مساءً.

ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة بين الطابع الرومانسي والدرامي، كما يتضمن مفاجأتين من العيار الثقيل، إذ يحتوي على دويتو غنائي يجمع رامي جمال بكل من الفنان حمزة نمرة والفنان نوردو.

رامي جمال

قائمة أغاني ألبوم محسبتهاش لـ رامي جمال



(تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كإنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، هات حضن، مالي بس، ماطلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي، تيجي نرجع).



فريق عمل الألبوم

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: أحمد المالكي، إيهاب عبد العظيم، محمد القياتي، مدين، محمد خلف، بلال سرور، عمرو الشاذلي، محمد النادي، مصطفى العسال، علي الخواجة وغيرهم.



فريق عمل البوم "محسبتهاش" رامي جمال



أغنية تطلب حنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

أغنية محسبتهاش كلمات هاجر نبيل، ألحان علي الخواجة، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام

أغنية يا جمالك كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هاني محروس

أغنية كأنه مجاش كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر

أغنية مش لاقيكي كلمات ابراهيم جاد وألحان محمد أنيس وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية زي الخطاف غناء رامي جمال ونوردو من كلمات محمد القياتي وبلال سرور، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر خالد سند.

غبت ليه من كلمات أحمد عبد النبي وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مغربي.

أغنية هات حضن كلمات عليم وألحان محمد خلف وتوزيع محمد ياسر.

أغنية مالي بس كلمات جمال الخولي وألحان محمد خلف، أغنية ماطلعتش جدع كلمات أحمد المالكي وألحان بلال سرور.

أغنية كلام عيب بتحكي كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي، أغنية بعدك آذاني كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي.

أغنية روحي عليك بتنادي كلمات محمد عاطف وألحان مدين، أغنية تيجي نرجع كلمات مصطفي ناصر وألحان مصطفي العسال، أغنية قبلت التحدي غناء رامي جمال وحمزة نمرة من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة وألحان محمد النادي.



ويُنتظر أن يُحقق الألبوم صدىً واسعًا فور طرحه، خصوصًا بعد حالة الترقب والتفاعل الكبير من قبل الجمهور على منصات التواصل خلال الأيام الماضية.