غدًا.. رامي جمال يطلق ألبومه الجديد "محسبتهاش" ويُفاجئ جمهوره بديوهات مميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي جمال لطرح ألبومه الجديد بعنوان "محسبتهاش" وقد شوق رامي جمال جمهوره للألبوم وذلك من خلال جميع صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق متصل يذكر أنه سيطرح رامي جمال الألبوم يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو وسوف يطرحه كامل خلال اليوم حيث سيبدأ طرحه الساعة 5 مساء عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وسيطرح الساعة 6 مساء عبر جميع منصات الإستماع.

ويضم الألبوم 15 أغنية يتنوعوا ما بين الرومانسي والدرامي وأيضًا في مفاجأة جديدة بالالبوم وهو وجود 2 ديو داخل الألبوم مع كلًا من رامي جمال وحمزة نمرة ونوردو.



وتأتي اسماء الأغاني كالآتي:

(تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كإنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، هات حضن، مالي بس، ماطلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي، تيجي نرجع).

فريق عمل البوم "محسبتهاش" رامي جمال



أغنية تطلب حنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

أغنية محسبتهاش كلمات هاجر نبيل، ألحان علي الخواجة، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام

أغنية يا جمالك كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هاني محروس

أغنية كأنه مجاش كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر

أغنية مش لاقيكي كلمات ابراهيم جاد وألحان محمد أنيس وتوزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية زي الخطاف غناء رامي جمال ونوردو من كلمات محمد القياتي وبلال سرور، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر خالد سند.

غبت ليه من كلمات أحمد عبد النبي وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مغربي.

أغنية هات حضن كلمات عليم وألحان محمد خلف وتوزيع محمد ياسر.

أغنية مالي بس كلمات جمال الخولي وألحان محمد خلف، أغنية ماطلعتش جدع كلمات أحمد المالكي وألحان بلال سرور.

أغنية كلام عيب بتحكي كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي، أغنية بعدك آذاني كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي.

أغنية روحي عليك بتنادي كلمات محمد عاطف وألحان مدين، أغنية تيجي نرجع كلمات مصطفي ناصر وألحان مصطفي العسال، أغنية قبلت التحدي غناء رامي جمال وحمزة نمرة من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة وألحان محمد النادي.

