نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملك وأنا".. عرض مسرحي مبهر ينطلق على مسرح البالون بتوقيع فرقة "تحت 18" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاهتمام برعاية النشء وتقديم أعمال فنية تحمل رسائل تربوية وإنسانية، انطلقت اليوم أولى ليالي العرض المسرحي الجديد "الملك وأنا" على خشبة مسرح البالون، وذلك تحت رعاية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبمشاركة فرقة "تحت 18" التي تسعى لإبراز طاقات الشباب في عمل مسرحي متميز يجمع بين الإبداع والرؤية الهادفة.

عرض يليق بالأجيال الجديدة

جاء العرض ليؤكد على حرص الدولة على دعم المسرح الموجه للنشء، إذ يعكس "الملك وأنا" توجهًا نحو تقديم فن راقٍ يحمل مضامين تربوية ووطنية، من خلال لغة مسرحية جذابة تمزج بين الأداء التمثيلي والاستعراض الغنائي في قالب بصري مبهر.

نخبة من النجوم تحت قيادة محسن رزق

العرض من تأليف وإخراج المخرج القدير محسن رزق، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، على رأسهم: لقاءات الخميسي، د. فريد النقراشي، هدى هاني،،خالد إبراهيم، علاء عيد، نور الشرقاوي، هبة محمد،،طارق مرسي، أشرف شكري، وقد جاءت مشاركتهم لتضيف ثقلًا فنيًا للعمل، الذي اعتمد على الأداء الجماعي والتفاعل الإنساني بين الشخصيات.

عناصر فنية متكاملة خلف الكواليس

اهتم صناع العرض بكافة عناصره الفنية، فجاء العمل متكاملًا بصريًا وسمعيًا بفضل جهود فريق محترف، شمل: أشعار عادل سلامة، ألحان عصام كاريكا، تصميم الديكور د. حمدي عطية، تنفيذ الديكور رانيا عطيه، تصميم الأزياء مروة عودة، تنفيذ الأزياء هبة جودة، الاستعراضات حسن شحاتة، مدرب الاستعراضات حسام منسي، الإضاءة عز حلمي، تنفيذ الإضاءة محمود علاء، الجرافيكس جون بهاء، الخدع والمؤثرات خالد عباس، الماكياج والكوافير روبي مهاب وكريم علي

تنظيم محكم وإخراج احترافي

شهد العمل أيضًا تنظيمًا إداريًا دقيقًا وإشرافًا فنيًا عالي المستوى، حيث تولت غادة إسماعيل وسامية صلاح الإدارة المسرحية، بمساعدة بسملة رفعت كمساعدة تحت التمرين. كما شارك في الإخراج المنفذ كل من عماد عبد العظيم وياسر جمعة، بينما قام بمهمة الدراماتورج والإخراج محسن رزق، وأشرف على إدارة مسرح البالون الفنان محمد عمر.

ختام يحمل الشكر والتقدير

وجّه المركز الإعلامي للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تحياته لكل من ساهم في إنجاح هذا العرض، الذي من المتوقع أن يحقق صدى واسعًا لما يحمله من قيمة فنية وإنسانية عالية.

