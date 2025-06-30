آسر ياسين يكشف عن عن سر تأثره بمسلسله دون سابق إنذار

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان آسر ياسين، عن سر تأثره بمسلسله دون سابق إنذار، الذي تعاون خلاله مع الفنانة عائشة بن أحمد، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة".

وقال آسر ياسين: "بحب مسلسل دون سابق إنذار جدًا، لأن ده أول مسلسل أعمله ليه علاقة بالأبوة واضحة، والولد كان ممثل هايل وسليم ده لو مكنش قوي كممثل مكنش هيبقى فيه مسلسل، لأن هو عبارة عن الطفل اللي بنشوف ابننا ولا مش ابننا، وأنا كنت بتأثر بيه جدًا، وآخر حلقة لما اتفرجت عليها مع أن مش سهل أنك تتفاعل مع حاجة صورتها ولكن الحلقة دي أنا كنت منهار من العياط بسببها".

وتابع آسر: "انهرت لأني صدقت المشاهد وخلاني كجمهور وفنان أتفاعل وأحس بيها، ودي عبقرية هاني خليفة والكتابة أن خلاني أحس بـ ده رغم أني عارف اللي هيحصل، بس أنا لما بصور حاجة مبتفرجش فمببقاش عارف إيه اللي هيحصل، فأنا كنت مسلم تمامًا ومبحبش أشوف المشهد على المونيتور".