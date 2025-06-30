نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض "آخر رايات الأندلس" و"ليلة سقوط القمر" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي تنظمه حتى 5 يوليو المقبل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض آخر رايات الأندلس

ويشهد اليوم الاثنين، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "آخر رايات الأندلس" لفرقة قصر ثقافة القاهرة، تأليف مصطفى سعيد، وإخراج عمر حسين، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وتوثق أحداثه لحظة سقوط "الأندلس"، لتكشف عن الصراع من أجل للحفاظ على الأرض والهوية والحضارة.

ليلة سقوط القمر

أما العرض الثاني بعنوان "ليلة سقوط القمر" لفرقة قومية الإسكندرية، عن نصي "كاليجولا" لألبير كامو، و"يوليوس قيصر" لويليام شكسبير، إعداد أحمد عزت، وأحمد سمير، وإخراج إبراهيم الفرن، ويعرض على مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء.

يقدم العرض برؤية جديدة تجمع بين الفلسفة الوجودية وموضوعات السلطة والمؤامرة، وتدور أحداثه حول شخصية الإمبراطور الروماني "كاليجولا"، الذي أصبح مهووسا بفكرة الموت والعبثية في الحياة، بعد وفاة شقيقته، ليخوض رحلة تؤدي به إلى اتخاذ قرارات صادمة ضد رعيته، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من: مهندس الديكور حازم شبل، والناقد المسرحي الدكتور محمد سمير غا، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم جميعها بالمجان للجمهور.