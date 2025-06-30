نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعروض من التراث.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو في طور سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، الأحد، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو.

فرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية بقيادة

أحيت فعاليات الحفل فرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، وقدمت الفرقة باقة من الفقرات والعروض الاستعراضية المستوحاة من الموروث السيناوي والتراث المصري الشعبي، تنوعت بين لوحات راقصة تحمل عناوين "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "بنت حضارية"، "صعيدي"، "نوبي"، إلى جانب عروض فنية مبهجة لأنغام السمسمية وفقرة ختامية للتنورة، وسط تفاعل الحضور.

و جاءت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

أحتفالات ثورة 30 يونيو

نفذ الحفل فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، ضمن برنامج فني وثقافي شامل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية، ويستمر على مدار أسبوع في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال أكثر من 200 فعالية متنوعة.