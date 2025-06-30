نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف الإعلان التشويقي للفيلم المنتظر "هيبتا: المناظرة الأخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت "ذا بروديوسرز"، ”ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف” عن الاعلان التشويقي للفيلم الرومانسي المرتقب“هيبتا: المناظرة الأخيرة” والذي يعطي لمحة أولى عن العمل الذي طال انتظاره ويبرز الجانب العاطفي والإنساني الذي يميز القصص التي يرويها الفيلم.

تفاصيل الفيلم



يستكشف الفيلم تقلبات العلاقات العاطفية ومدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف تتشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

أبطال الفيلم



يذكر أن الفيلم المصنف كدراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك في البطولة كل من منة شلبي، كريم فهمي ومحمد ممدوح، وجيهان الشماشرجي، وسلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، وميان السيد، وحسن مالك.



هيبتا: المناظرة الأخيرة من انتاج "ذا بروديوسرز"، ”ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف” ومن المقرر عرضه قريبًا في جميع دور السينما في جميع أنحاء الوطن العربي.