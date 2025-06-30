هاجر نبيل: حبيت التعاون مع رامي جمال ومبسوطة إن أول تعاون بينا هو أسم الألبوم (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشاعرة هاجر نبيل كواليس تعاونها الأول مع الفنان رامي جمال في أغنية "محسبتهاش"، والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، المقرر طرحه غدًا الثلاثاء.

هاجر نبيل تكشف كواليس أغنية "محسبتهاش"



وقالت هاجر نبيل في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني" أن فكرة أغنية "محسبتهاش" بدأت بتيمة موسيقية من الملحن علي الخواجة، دفعتها لكتابة تلك الكلمات، وعما إذا كانت كتبتها خصيصًا لرامي جمال، أوضحت:" لا خالص، أنا لما بكتب، سواء على تيمة أو من غير، بحط في دماغي إني عايزة أكتب وخلاص، أطلع أغنية كويسة، وبعد كده الأغنية بتروح لصاحبها".

أما عن مشاعرها خلال الكتابة، أكدت هاجر نبيل أن الأغنية قريبة جدًا من شخصيتها، وقالت: "تقريبًا أغلب الأغاني بتاعتي حتى لو ماعيشتهاش أول ما تجيلي فكرتها بعيش الحالة بتاعتها علطول عشان تطلع كده وبوظف مشاعري فيها، وأوقات طبعا بتكون طالعة من مشاعر ومواقف عيشتها وبحط فيها جزء من روحي وأوقات بتكون حاجات ماعيشتهاش، بس أغنية محسبتهاش هي أنا جدًا وشبهي بنسبه كبيرة"

وعن طريقة وصول الأغنية إلى رامي، أوضحت: "خلصت الأغنية وبعتها لعلي عملنا الجايد، وبعد شوية مش كتير كانت مع رامي، أول ما سمعها وقرأ الكلمات طلب مننا نعمل التنازل فورًا".

هاجر نبيل عن اختيار رامي جمال لأغنيتها عنوانًا للألبوم:" دي ثقة كبيرة اتزرعت بينا"

وحول التفاعل المسبق من الجمهور بعد طرح مقطع منها، قالت: "كنت متوقعة التفاعل بنسبة، لأننا اشتغلنا عليها بحب كلنا، وأنا دايمًا باهتم بالشغل وبتفاصيله، والتوفيق دايمًا بيكون من ربنا دايما في كل حاجة".

وتحدثت عن تجربتها مع رامي جمال قائلة: "حبيت جدًا التعاون معاه، وسرعته في اتخاذ القرار كانت حاسمة، ما استناش الأغنية تروح لحد تاني، وده اللي أنا بحبه يكون اللي قدامي مقدر وبيحب الشغل زيي، ورامي كده فعلًا".

دي ثقة كبيرة اتزرعت بينا.. هاجر نبيل تعلق على اختيار رامي جمال للأغنية لتكون عنوان الألبوم.

وأضافت: "مبسوطة إن أول تعاون بينا هيكون أغنية محسبتهاش اللي هي اسم الألبوم، دي ثقة كبيرة اتزرعت بينا من أول دقيقة".

وعن مصدر إلهامها في الكتابة، قالت: "الإحساس هو الإلهام الأساسي، بحب الكلام يطلع من القلب عشان يوصل للقلب، وأوقات بكتب عن مواقف قدامي أو حاجات حد تاني عاشها، بس دايمًا وأنا بكتب بحط مشاعري قدامي".

هاجر نبيل لمحمد أبو نعمة: مستنية أغنيته في الألبوم ومتأكدة إنها هتكسر الدنيا

أما عن دور الشاعر محمد أبو نعمة، فقالت: "محمد غير إنه شاعر جميل وعبقري، هو كمان صاحب قريب لقلبي جدًا، بعد ما كتبت الأغنية بعتهاله بصفته صديق وفنان، وعلطول بعتها لرامي وماقصرش في أي حاجة، قليل اللي زيه في وسطنا، وأحب أقوله إنه جميل ومستنية أغنيته في الألبوم اللي متأكدة إنها هتكسر الدنيا كعادته".

واختتمت حديثها بالحديث عن بدايتها في مجال الكتابة، وقالت: "بدأت أكتب شعر من 2011، وأغاني من تقريبًا 2020 من أول كلمة كتبتها، والدتي شجعتني جدًا وجابتلي دفتر أكتب فيه أول قصيدة، وهي دايمًا اللي بتدفعني أكمل، هي وأختي، وذكرى والدي الله يرحمه، الكتابة هي روحي ومش ممكن أسيبها".