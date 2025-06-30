نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إجراء والده عملية جراحية.. مصطفي شعبان يتوجه بالشكر لوزير الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى شعبان عن اجراء والده لعملية جراحية مفاجأة بعد تعرضه لأزمة صحية، وحرص على توجيه الشكر لـ وزارة الصحة وللدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وقال مصطفى شعبان، في منشور له عبر حسابه على فيس بوك: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمستشفى العلمين النموذجي على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم، حقًا وجدت فيهم نموذجًا مشرفًا يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر، كما أتقدم بخالص الامتنان إلى وزارة الصحة، وعلى رأسها وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم متواصلين للارتقاء بالرعاية الصحية، وكامل طاقم التمريض المحترم، على العناية الفائقة والرعاية الكاملة، جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية.

وشارك مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حكيم باشا، تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وشارك في العمل كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، أحمد صيام، دينا فؤاد وآخرين.