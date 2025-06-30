نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم كاميليا ورد في مصر وتستعد لأغنية "دلعني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت النجمة الجزائرية كاميليا ورد في مهرجان ايجي فاشون الدولي الذي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور فني واعلامي ونخبة من مشاهير مصر والوطن العربي.

أغنية "دلعني"

وتستعد كاميليا ورد لطرح عمل غنائي جديد بعنوان "دلعني" من إنتاج لايف ستايلز ستويوز، ومن المُقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القادمة.

وتحمل أغنية "دلعني" اللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع احمد المغربي، بينما فيديو كليب الأغنية من توقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

آخر أعمال كاميليا ورد

وأحيت كاميليا ورد مؤخرًا حفلين غنائيين في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي في صيف ٢٠٢٥.