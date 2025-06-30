نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات فنية هامة في حياة نبيلة السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو ذكرى وفاة الفنانة نبيلة السيد، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1986، بعد صراع طويل مع المرض، رحلت وتركت خلفها تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي شاركت بها الخالدة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، شخصية تلقائية خفيفة الظل وكانت تلقائيتها وبساطتها هي سر نجاحها وشعبيتها.

نبيلة السيد

أبرز أعمال نبيلة السيد

اشتهرت نبيلة السيد بأدوار الضحك وحبسها المخرجين في هذه الأدوار، وبالرغم من ذلك فهي تصلح للقيام بأدوار عديدة، ففي فيلم أبي فوق الشجرة قدمت دور فتاة الليل التي تغوي الرجال بالكلام أو الجسد وظلت تابعة لسيدتها العاهرة، قدمت أدوارا في أفلام: السكرية، بالوالدين إحسانا وفي خلى بالك من زوزو قدمت دور صبية العالمة تحية كاريوكا، شاركت فى العديد من الأعمال الفنية التى يتخطى عددها 130 متنوعة ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث قدمت الأدوار المساعدة ولكنها علقت مع الجمهور من أبرزها دور شقيقة البطلة راقصة الموالد التى أصبحت راقصة درجة أولى فى "الراقصة والطبال"، ودور العالمة فى فيلم "خلى بالك من زوزو"، ودور الفتاة القبيحة العانس فى "البحث عن فضيحة"، والحماة فى فيلم "ممنوع فى ليلة الدخلة"، قدمت للتليفزيون أدوارا في مسلسلات: أهلا بالسكان، عيلة الدوغرى، صيام صيام، متاعب المهنة، أخو البنات، غوايش، عماشة عكاشة، كابتن جودة وغيرها.

شهر أدوار نبيلة السيد

بدأت نبيلة السيد، عملها الفني من خلال فرقة (ساعة لقلبك) فى حقبة الخمسينيات، ثم انتقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، تعد الفنانة الراحلة، هي الأبرز التي جسدت دور العانس والعالمة والخادمة في الأعمال الفنية ليس هذا فقط بل قدمت العديد من الأدوار الهامة في أشهر الأفلام من خلال رحلتها الفنية القصيرة، ومن أبرز الأدوار التي علقت في أذهان الجمهور، هو دورها في فيلم "البحث عن فضيحة"، مع الزعيم عادل إمام وسمير صبري.. ولا يمكن أن ننسى جملها الشهيرة في الفيلم: "طخه بس ما تموتوش يا بووووي، وعريس يا بووووي".. ورغم أنها أضحكت جمهورها على مدار مشوارها الفني، إلا أن حياتها انتهت كئيبة، بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان.