"فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة".. عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان عمرو يوسف لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "درويش"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر عمرو يوسف مجموعة من الصور أثناء كواليس الفيلم، وعلق عليها:" فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة، جاهزين ".

منشور عمرو يوسف



تفاصيل فيلم درويش

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.