نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان آسر ياسين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف تفاصيل تحضير فيلمه الجديد الشايب، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بـ برنامجها صاحبة السعادة.

آسر ياسين

تصريحات آسر ياسين

وقال آسر ياسين: "شغالين في مرحلة كتابة السيناريو والشخصية أصلًا كان مكتوب لها فيلم ولكن طلعنا دخلناه في عالم ولاد رزق، وعملت صدى جامد من غير حتى ما أتكلم في المشهد، والناس كلها بتتكلم وبتسأل على الشايب".

وتابع آسر ياسين: "فكرة ظهور الشايب في ولاد رزق، كانت للمخرج طارق العريان أو صلاح الجهيني، أن يدخلوا الشايب مع ولاد رزق، وأنا بحب الشخصية دي لأني بحب الموتسيكلات واللون الأسود، وحاليًا بنحضر في فيلم الشايب".

وأردف قائلًا: "أنا مبندمش على حاجة لأن ما دام العمل نجاح ومفيش حاجة تعر ولا تكسف أنا تمام، وأنا حقيقي ماشي مع اللي ربنا كاتبهولي ومسلم".