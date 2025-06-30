نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان يحيي الفخراني تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمسرحية الملك لير، طريقة حجز العرض، الذي من المقرر افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.

يحيي الفخراني

أبطال مسرحية الملك لير



يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

قصة الملك لير



تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.