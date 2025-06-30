نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم "الشايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار كشف الفنان آسر ياسين، مستجدات تحضير فيلمه الجديد الشايب، خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بـ برنامجها صاحبة السعادة.

تصريحات آسر ياسين

وقال آسر ياسين: "شغالين في مرحلة كتابة السيناريو والشخصية أصلًا كان مكتوب لها فيلم ولكن طلعنا دخلناه في عالم ولاد رزق، وعملت صدى جامد من غير حتى ما أتكلم في المشهد، والناس كلها بتتكلم وبتسأل على الشايب".

وتابع آسر ياسين: "فكرة ظهور الشايب في ولاد رزق، كانت للمخرج طارق العريان أو صلاح الجهيني، أن يدخلوا الشايب مع ولاد رزق، وأنا بحب الشخصية دي لأني بحب الموتسيكلات واللون الأسود، وحاليًا بنحضر في فيلم الشايب".

وأردف قائلًا: "أنا مبندمش على حاجة لأن ما دام العمل نجاح ومفيش حاجة تعر ولا تكسف أنا تمام، وأنا حقيقي ماشي مع اللي ربنا كاتبهولي ومسلم".