نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... جاستين بير يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجم العالمي جاستن بيبر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما قام بخطوة مفاجئة هزّت جمهوره ومتابعيه حول العالم، تمثّلت في تغيير اسم حسابه الرسمي على إنستجرام من justinbieber إلى lilbieber، دون أن يُصدر أي تعليق أو توضيح بشأن هذا القرار اللافت، ما أثار موجة واسعة من التكهنات والأسئلة حول السبب الحقيقي وراء هذا التغيير، الذي جاء بالتزامن مع سلوكيات غير معتادة من النجم الشاب، وخاصة على صعيد حياته العائلية.

ولم تتوقف المفاجآت عند تغيير الاسم فقط، بل تبع جاستن هذه الخطوة بسلسلة غير مسبوقة من 12 منشورًا متتاليًا في يوم واحد، نشرها عبر حسابه الجديد، ركّز خلالها على حياته الخاصة، وخصوصًا علاقته بابنه الصغير "جاك بلوز بيبر"، في ما بدا وكأنه إعلان غير مباشر عن بداية جديدة أو محاولة لإعادة تعريف نفسه أمام العالم.

ومن بين المنشورات التي لفتت الأنظار، صورة مؤثرة لابنه جاك داخل صندوق مليء بالكرات الملوّنة، بينما يحتضنه جاستن بحنان واضح وابتسامة دافئة، عكست مشاعر الأبوّة العميقة التي يعيشها مؤخرًا. ثم تلتها منشورات أخرى حملت نبرة وجدانية، أبرزها رسالة كتب فيها: "سر الحياة هو الغفران"، ما فتح المجال أمام المتابعين لربط هذه الكلمات بحالته النفسية في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد ظهوره الغاضب في عدة مناسبات وهو يعبّر عن انزعاجه من تدخل الإعلام والجمهور في خصوصياته، ومهاجمته للمصورين بشكل علني.

هذه التحوّلات السريعة والعاطفية التي ظهر بها بيبر على منصاته، جاءت بالتوازي مع أزمة صامتة بدت واضحة بينه وبين زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر، حيث لاحظ الجمهور تجاهل هايلي التام لعيد الأب هذا العام، رغم أنه يُعد أول عيد أب في حياة جاستن بعد ولادة ابنهما جاك.

ورغم أن هايلي، البالغة من العمر 28 عامًا، كانت نشطة جدًا عبر حساباتها في "عيد الأب"، إلا أنها لم تنشر أي صورة أو رسالة تهنئة لزوجها جاستن، وهو ما وصفه البعض بالبرود المفاجئ، خاصة بعد تصريح سابق لبيبر أثار الجدل بقوله إن "عيد الأم أمر سيئ للغاية"، في تلميح فهمه البعض على أنه موجه لها بشكل غير مباشر، حسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتعود علاقة الثنائي الشهير إلى ما يقارب سبع سنوات من الزواج، واستقبالهما لطفلهما الأول العام الماضي كان حدثًا عالميًا نال تفاعلًا واسعًا، إلا أن ما يحدث مؤخرًا يعيد طرح التساؤلات عن مدى استقرار علاقتهما، وتحديدًا بعد صمت هايلي المتعمّد، والذي بدا كنوع من الرد الهادئ على تصريحات جاستن السابقة.

وفي ظل هذا الكمّ من المشاعر المتداخلة، والتغيرات العلنية التي اتخذها بيبر في هويته الرقمية، بدا واضحًا أن النجم الكندي يعيش مرحلة تحول شخصي كبير، يحاول خلالها التركيز على عائلته وابنه، وربما مراجعة مسيرته وتوجهاته في الحياة العامة.

الجمهور من جهته تفاعل بشكل هائل مع ما نشره جاستن، مع آلاف التعليقات التي عبّرت عن دعمها له، وتقديرها لمشاعره كأب جديد يمرّ بتجربة إنسانية غنية ومليئة بالتحديات، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تغيراته المفاجئة، متسائلين عما إذا كان هذا التحوّل يعكس أزمات داخلية أعمق لم يُكشف عنها بعد.

في النهاية، يبقى جاستن بيبر، بكل ما يعيشه من تحوّلات إنسانية ودرامية، نجمًا عالميًا يعرف كيف يُحرّك الجمهور بكلمة أو صورة أو حتى مجرّد اسم جديد... واسم "Lil Bieber" هو بداية فصل جديد في حياة نجمٍ لم يتوقف يومًا عن المفاجأة.