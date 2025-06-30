"من رعب التجربة إلى متعة الاحتمال.. هنري جولدين يعترف: بوند؟ كابوس قد لا أحتمله!

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أحمد جودة - القاهرة -

في تصريح صريح ومفاجئ، أطلق الممثل البريطاني هنري جولدين العنان لمخاوفه من إمكانية تجسيد دور جيمس بوند، الشخصية السينمائية الأشهر في العالم، واصفًا هذا الدور الأيقوني بـ"الكابوس الذي يطارد أي ممثل"، وذلك لما يحمله من ضغوط ثقافية وجماهيرية وتاريخية يصعب مجاراتها.

وجاءت تصريحات جولدين خلال مقابلة مع مجلة PEOPLE على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم The Old Guard 2 في لوس أنجلوس، حيث قال:"الكل يتمنى أن يكون جيمس بوند، لكن لا أحد يريد أن يتحمل العبء الحقيقي خلف هذه البدلة السوداء! ربما أنا فقط جبان.. لكنني لا أعتقد أنني سأحتمل التوقعات المرعبة المرتبطة بالشخصية".

المثير أن جولدين لم يغلق الباب تمامًا، بل أبدى حماسة لفكرة ابتكار شخصيات جديدة داخل عالم العملاء السريين "OO"، معتبرًا أن التحرر من إرث بوند قد يمنح الممثلين فرصة للتألق بحرية دون قيود.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه جولدين عن ضغوط الدور، تستعد سلسلة 007 لإطلاق جزئها السادس والعشرين، بإخراج النجم الكندي دينيس فيلنوف، الذي تولى المهمة رسميًا ضمن اتفاق جديد مع Amazon MGM Studios، وسط حالة من الترقب حول اسم النجم الذي سيخلف دانيال كريج.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن بوند القادم، لكن القائمة المرشحة تضم أسماء كبيرة من أبرزهم:

آرون تايلور-جونسون، هنري كافيل، إدريس إلبا، وريجي-جان بايج.

وفي حديثه عن ذلك، أبدى جولدين تفاؤله قائلًا:"أثق أن من سيحصل على الدور سيفعل ما هو رائع.. الأمر سيكون مشوّقًا سواء كنت أنا أو غيري".

يُذكر أن جولدين يشارك قريبًا في بطولة فيلم Daniela Forever، والذي يجمع بين الخيال العلمي والرومانسية، ويُتوقّع أن يُسلّط مزيدًا من الضوء على موهبته المتنوعة.