نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من صقر وكناريا إلى تافه جدًا.. شيكو يطلّ علينا بوجوه فنية متعددة ومسلسل اللعبة 5 على الطريق!" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن النجم الكوميدي شيكو قرر أن يرفع درجة النشاط الفني هذا العام إلى أقصاها، حيث يواصل في الوقت الحالي تصوير أكثر من عمل في وقتٍ واحد، ليتحوّل إلى ماكينة إبداع لا تهدأ، ما بين دراما وكوميديا وسينما، وجمهوره على موعد مع وجوه كثيرة ومفاجآت غير متوقعة!

في مقدمة مشاريعه المنتظرة، يعود شيكو بقوة من خلال الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، الذي يجمعه من جديد بالمخرج معتز التوني. المسلسل الذي تحوّل إلى ظاهرة كوميدية حقيقية خلال أجزائه السابقة، تصدّر المشاهدات على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو ما يضع الجزء الجديد تحت ضغط الترقب والتحدي، لكن فريق العمل يبدو جاهزًا لتقديم المزيد من الضحك والإثارة على طريقته المعتادة.

وعلى جبهة السينما، وقّع شيكو رسميًا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوانًا مثيرًا للفضول وهو "تافه جدًا"، والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة. ومن المعروف عن شيكو قدرته على تحويل العناوين الغريبة إلى أفلام تحصد الضحكات وتكسر التوقعات، فهل سيكون هذا الفيلم مفاجأة العام؟



فهو أيضًا يواصل تصوير فيلم آخر بعنوان "صقر وكناريا"، الذي يشاركه بطولته النجم محمد إمام، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم يسرا اللوزي، انتصار، وآخرون. ويبدو أن الفيلم يحمل خلطة من الأكشن والكوميديا التي يعشقها الجمهور.

وكان شيكو قد غاب عن سباق رمضان الماضي، إلا أنه شارك في موسم 2024 بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، والذي كتبه كريم سامي وأخرجه محمد أمين، وشارك فيه كل من كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وحمزة العيلي.

المسلسل دار في أجواء كوميديا خيالية، حيث أدّت تجربة فاشلة لمهندس طاقة نووية يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز إلى ظاهرة غريبة تقلب الواقع رأسًا على عقب. وبعد سنوات، يظهر شيكو في مشهد مفاجئ، وهو يعتقد أن والديه قد توفيا، ليبدأ فصل جديد من الفوضى والدراما الساخرة في حياة خالد ونور.