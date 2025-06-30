نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دينيس فيلنوف يقلب الطاولة في هوليوود: من صحراء Dune إلى عوالم 007.. والمفاجآت بدأت!" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في مفاجأة هزّت الوسط السينمائي العالمي، أعلنت جهات إنتاج سلسلة جيمس بوند عن الاستعانة بالمخرج الكندي العالمي دينيس فيلنوف لإخراج الأجزاء القادمة من السلسلة الأشهر في تاريخ السينما، ليُصبح فيلنوف أول من يحمل شعلة العميل 007 بعد عقد كامل من الغياب الإبداعي الحقيقي، وبأسلوبه البصري الجريء والفلسفي المعقّد، يُنتظر أن يُعيد رسم هوية السلسلة بالكامل!

الصدمة لم تتوقف هنا...ففيلنوف، الذي صاغ عالم Dune برؤية سينمائية أسطورية، أكد أيضًا في لقاءات صحفية أنه بدأ فعليًا كتابة الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة تحت عنوان "Dune: Messiah"، على أن يبدأ التصوير في سبتمبر المقبل، بمشاركة أبطال الأجزاء السابقة:تيموثي شالاميه، زندايا، فلورنس بيو، أنيا تايلور-جوي، وجيسون موموا.

وفي تصريحه لموقع Deadline، قال فيلنوف بصراحة نادرة:"انتهت استراحتي.. وعدت إلى الكتابة والكاميرا. سأتحرك أسرع مما توقعت، والكون السينمائي لـ Dune ما زال حيًا في داخلي."

ومع دخوله عالم الجواسيس عبر بوابة 007، كشف فيلنوف عن فيلمه المُفضل من السلسلة وهو Casino Royale للنجم دانيال كريج، قائلًا:"هذا الفيلم ساعدني على اجتياز أوقات صعبة. شاهدته مرارًا.. وتأثرت بكل لقطة فيه."

وهو ما يكشف جانبًا عاطفيًا عميقًا من المخرج الذي عرفناه دائمًا حادّ البصيرة، دقيق التفاصيل، ومتمرد على القوالب التقليدية.

لكن المفاجأة الكبرى كانت في حديثه إلى Vanity Fair، حين أعلن أن "Dune: Messiah" سيكون آخر أعماله في هذه الملحمة الصحراوية، مبررًا قراره بقوله:"إذا حقق Messiah النجاح الذي أتمناه، فسأُسلّم السلسلة لمخرج جديد. لقد أمضيت سنوات في عالم Arrakis، وأشعر أن الوقت قد حان لأتنفس عالمًا جديدًا."

ما بين كثبان الرمال ومطاردات العملاء، يقف فيلنوف الآن عند أخطر منعطف في مسيرته..

فهو لا يُقدّم مجرد أفلام، بل يبني مجرّات، يعيد تشكيل الأيقونات، ويقود المشاهد إلى حدود الفكر والتأمل. سواء في معارك Arrakis أو دهاليز MI6، سيُشعل فيلنوف الشاشات بصريًا، دراميًا، وفلسفيًا.