نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دراما ونجاحات متواصلة.. الشاعر عمرو المصري يُفجّر مفاجأة جديدة بإعلانه عن ثلاثية غنائية جديدة مع النجم رامي صبري والموزع عمرو الخضري" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة فنية جديدة تؤكد استمرار نجاحاته الساحقة في ساحة الأغنية المصرية، أعلن الشاعر الموهوب عمرو المصري عن تعاونه المرتقب للمرة الرابعة والخامسة والسادسة مع النجم رامي صبري، في ثلاث أغنيات درامية تحمل الكثير من الشجن والصدق الفني، وذلك بعد أن قدّما معًا ثلاث أغنيات سابقة حققت صدى واسع ولامست قلوب الجماهير، وهي: "بين الحيطان"، "كداب"، و"حلفتك بالليالي".

الشاعر عمرو المصري، والذي أصبح اسمه بصمة قوية في عالم الكلمات، نشر عبر حساباته الرسمية كلمات تُعبّر عن فخره وسعادته بهذا التعاون الفني المميز، قائلاً:"بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، قريبًا العمل رقم ٤ و٥ و٦ مع الفنان الكبير رامي صبري، وشريك النجاحات أخويا الموزع الكبير عمرو الخضري.. بعد ٣ أغاني مهمين علّموا مع الفنان الكبير، قريب أوي هتسمعوا ٣ أغاني جداد وكلهم دراما، وإن شاء الله نجاح كبير بدعواتكم."

ويبدو أن عمرو المصري يُراهن بقوة هذه المرة على دراما الكلمة، حيث كشف عن عناوين الأغاني الثلاثة القادمة وهي:

"بياع" – كلمات: عمرو المصري | ألحان وتوزيع: عمرو الخضري

"غلطان" – كلمات: عمرو المصري | ألحان وتوزيع: عمرو الخضري

"فقدت الامل فيكي" – كلمات: عمرو المصري | ألحان: رامي صبري | توزيع: عمرو الخضري

هذه الثلاثية الجديدة تؤكد حالة الانسجام الإبداعي الواضحة بين عمرو المصري، رامي صبري، والموزع المتألق عمرو الخضري، حيث نجح هذا الثلاثي سابقًا في تقديم أعمال تُصنّف من أنجح ما قدّمه رامي صبري مؤخرًا، سواء من ناحية المحتوى الفني أو من ناحية التفاعل الجماهيري.

عمرو المصري لم يعد مجرد اسم يُكتب على غلاف الأغنية، بل أصبح شاعرًا يُنتظر إنتاجه بشغف، ويُعدّ اليوم من أبرز الأصوات التي تُعبّر عن مشاعر الجمهور بلغة قريبة، شفافة، وعميقة. بسم الله ما شاء الله، صاحب رصيد غني ومتجدد من الأغاني التي عاشت وتعيش في ذاكرة الناس، ويكفي أنه من القلائل الذين استطاعوا أن يخلقوا أسلوبًا خاصًا في كتابة الدراما الغنائية، بأسلوب عصري ومباشر دون أن يفقد جمال الصورة الشعرية.

وإذا كانت الكلمات الصادقة تجد دائمًا طريقها إلى القلوب، فإنّ عمرو المصري هو أحد الذين يتقنون هذا الطريق، ويعرفون كيف يُحوّلون الأحاسيس العادية إلى لحظات غنائية لا تُنسى.

من المتوقّع أن تُطرح الأغاني الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة، وقد بدأت بالفعل أجواء الحماس تسري بين جمهور رامي صبري الذي ينتظر دائمًا جديده بشغف، خاصة عندما يكون التعاون مع أسماء بحجم عمرو المصري وعمرو الخضري، وهما من أكثر الأسماء التي استطاعت أن تمنح الأغنية المصرية الحديثة نكهة مختلفة وشخصية مستقلة.