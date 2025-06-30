نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الخضري يعلن التعاون مع رامي صبري ويشعل الترقب بثلاث أغاني جديدة: "هتسمعوا حاجات مهمة جدًا" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة موسيقية واعدة ينتظرها جمهور الغناء المصري والعربي، أعلن الموزع الموسيقي الموهوب عمرو الخضري عن تعاون فني جديد يجمعه بالنجم رامي صبري، من خلال ثلاث أغنيات دفعة واحدة تحمل توقيعًا فنيًا فريدًا ينبئ بموجة من الإحساس والإبداع، ويؤكد فيها الخضري أن القادم ليس عاديًا، بل "هتسمعوا أغاني مهمة جدًا إن شاء الله".

وكشف الخضري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل الأعمال، وهي:"بياع"،كلمات: عمروالمصري،ألحان وتوزيع: عمرو الخضري".

"غلطان"

كلمات: عمرو المصري،ألحان وتوزيع: عمرو الخضري

"فقدت الأمل فيكي"

كلمات: عمرو المصري،ألحان: رامي صبري،توزيع: عمرو الخضري

هذا التعاون ليس مجرد صدفة، بل هو تتويج لحالة انسجام فني بين أصوات وأسماء تُجيد قراءة مشاعر الجمهور وتحويلها إلى ألحان وتوزيعات تعيش طويلًا في الوجدان، خصوصًا أن التعاون هذه المرة يحمل تنوعًا بين الأغنيات من حيث التركيبة الدرامية والموضوعات، إلى جانب بصمة التوزيع التي طالما أجادها الخضري بإحساسه الموسيقي الفريد.



في زمن تشابهت فيه التوزيعات وذابت فيها البصمات، يخرج إلينا اسم عمرو الخضري كعلامة مسجلة من التميّز، لا يشبه أحدًا ولا يُشبهه أحد. هو الرجل الذي يعزف على أوتار المشاعر قبل الآلات، يحوّل الكلمات إلى مشاهد سينمائية، ويحوّل اللحن إلى كادر نابض بالحياة.

الخضري لا يوزّع فقط، بل يبني عالمًا صوتيًا من الصفر، يعرف متى يرفع النغمة ومتى يصمت الإيقاع ليتكلم الحنين، ومتى يلمس المستمع دون أن يصرخ في أذنه، فبصمته هادئة لكنها لا تُنسى.

ومن بعد هذا الخبر، قد لا يكون غريبًا أن نسمع أن الأغاني القادمة ستكون ترند قبل حتى صدورها، لأن ببساطة... عمرو الخضري اشتغل فيها. وهذا لوحده كفيل يخلي الساحة كلها "تسكت وتسمع".