نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم كروز يُشعل شباك التذاكر العالمي بـ549 مليون دولار في "Mission: Impossible – The Final Reckoning".. ويُعلنها: النهاية اقتربت! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في قفزة سينمائية جديدة تخطّت حدود الخيال، حطّم النجم العالمي توم كروز الأرقام مجددًا، بعد أن وصلت إيرادات فيلمه الجديد Mission: Impossible – The Final Reckoning إلى 549 مليونًا و572 ألف دولار في وقت قياسي منذ طرحه يوم 23 مايو الماضي بدور العرض السينمائية العالمية.

وبينما يحتفل عشاق الأكشن حول العالم بعودة العميل إيثان هانت، جاءت الأرقام لتؤكد أن سلسلة "المهمة المستحيلة" لا تزال في ذروة عطائها بعد أكثر من عقدين من انطلاقتها.

وحققت النسخة الثامنة من السلسلة 182 مليونًا و971 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما حققت 366 مليونًا و601 ألف دولار من الأسواق العالمية، في تأكيد جديد على أن اسم توم كروز لا يزال العلامة الأعلى في صناعة الإثارة والتشويق.

لكن الحدث الأبرز لم يكن في الأرقام وحدها، بل في تصريح صادم أطلقه كروز لصحيفة The Hollywood Reporter، حين قال:"هذا هو الجزء الأخير… لم أُطلق عليه لقب ‘The Final Reckoning’ من فراغ."

تصريح فتح باب الجدل على مصراعيه بين الجماهير، الذين لم يستوعبوا فكرة نهاية سلسلة رسّخت مكانتها في وجدانهم كمصدر دائم للدهشة والتشويق.

طاقم ناري وبصمة خالدة

شارك إلى جانب كروز نخبة من نجوم الأكشن والدراما، منهم: تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، هانا وادينجهام، تحت إدارة المخرج المبدع كريستوفر ماكواري، الذي أخرج الفيلم برؤية بصرية مبهرة وسيناريو محكم يليق بنهاية سلسلة تاريخية.

ولم يخلُ العرض الأول للفيلم من وهج السجادة الحمراء، حيث اجتمع أبطال العمل في أجواء صاخبة من الحفاوة والإعلام، وسط حشد جماهيري هائل انتظر هذا الجزء بفارغ الصبر.

العرض في الصين رغم التوترات

وفي خطوة لافتة، أعلنت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم في دور العرض الصينية بتاريخ 30 مايو، متحدية التوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، ما عزز من القوة الضاربة للفيلم في السوق الدولية، وفتح الباب أمام المزيد من الإيرادات في الأيام المقبلة.

هل تُغلق "المهمة المستحيلة" ملفها فعلاً؟

بعد أكثر من 25 عامًا من الانفجارات، المطاردات، القفزات الخطرة، والخطط المستحيلة، يبدو أن إيثان هانت قرر أن يودّع جمهوره على وقع أضخم مهمة سينمائية شهدها التاريخ الحديث.

لكن مع توم كروز… لا شيء مؤكد، ولا مستحيل.