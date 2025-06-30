"العوض على الله".. الشاعر محمد عاطف يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن تعاون جديد مع رامي صبري: كلمات تنزف إحساس، ولحن من قلب موجوع

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الشاعر الغنائي الكبير محمد عاطف في حوار خاص لموقع دوت الخليج الفني، عن تعاون جديد يجمعه بالنجم رامي صبري، من خلال أغنية تحمل عنوانًا إنسانيًا موجعًا وعميقًا هو "العوض على الله"، وهي من ألحان رامي صبري وتوزيع المبدع طارق توكل، وتُعد واحدة من أبرز الأعمال المنتظرة على الساحة الغنائية.

وتحدّث محمد عاطف عن كواليس هذا التعاون، قائلاً: "سعيد جدًا بالشغل مع رامي صبري، وباعتز بيه على المستوى الفني والإنساني.. اشتغلنا مع بعض قبل كده، وكل مرة بنتقابل بيبقى في حالة صدق فنية حقيقية، رامي بيحس الكلمة من أول سطر، وبيعرف يطلّع منها إحساس لامس كل الناس".

وأضاف عاطف: "أغنية (العوض على الله) مش بس كلمات ولحن، دي حالة شعورية كاملة، بتحكي بصوت هادي عن الوجع والصبر والتسليم، فيها ملامح من كل واحد فينا مرّ بلحظة خذلان أو ضياع.. كتبتها من قلبي، ورامي لحنها من روحه، وطارق وزّعها بإحساس عالي جدًا".

الأغنية المنتظرة، التي سيُعلن عن موعد طرحها قريبًا، تُجسّد واحدة من أصدق الحالات الفنية، فهي ليست فقط عملاً غنائيًا، بل تجربة وجدانية تلامس تفاصيل كل مستمع، وتُحاكي بصوت هادئ ذلك الحوار الداخلي الذي يدور داخلنا حين لا نجد تفسيرًا للخسارة سوى أن "العوض على الله".

وقد صاغ محمد عاطف كلمات الأغنية بروح فيها الكثير من الشجن والتسليم، بينما جاء التوزيع الموسيقي لطارق توكل ليعزف على أوتار القلب، بإحساس ناعم يشبه النسيم في عزّ الحزن، ولحنٍ صادق يفيض صداه داخل الروح.

ويُعد هذا العمل الجديد تتويجًا لمسيرة فنية طويلة ومميزة للشاعر محمد عاطف، الذي استطاع عبر السنوات أن يخلق لنفسه مساحة متفرّدة في الأغنية العربية، بأعمال تُحفظ في الوجدان قبل الأرشيف، ويُشكّل هذا التعاون خطوة جديدة تضيف للاثنين، وترسّخ مكانتهما كأسماء تعرف كيف تُلامس القلب دون صخب.

"العوض على الله".. عنوان قدريّ، ونغمة حزينة، وكلمة صغيرة تختصر وجع العمر.. لكن لما تخرج من صوت صادق وكلمة مخلصة، بتتحوّل لترياق للوجدان."