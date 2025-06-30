محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد علي رزق عن كواليس مشاركته في فيلم "في عز الضهر"، معتبرًا هذه التجربة محطة فارقة في مشواره الفني، لا سيما بمشاركة النجم العالمي مينا مسعود، وتحت قيادة المخرج مرقس عادل. وأكد أن الفيلم يمثّل نوعية من السينما الجادة التي تراهن على الأداء والعمق النفسي أكثر من الاعتماد على الأكشن فقط.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الإثارة النفسية، ويغوص في أعماق الشخصيات بدلًا من الاكتفاء بالحركة، موضحًا أن الشخصية التي يجسدها – وتُدعى "مراد" – هي شخصية مركبة تحمل أبعادًا إنسانية دقيقة، تجمع بين الذكاء والهشاشة.

وأضاف أن اختياره للدور جاء بعد قراءة متأنية للسيناريو، إذ شعر بأن النص مكتوب بعناية، وأن الشخصية تُعدّ خروجًا عن المألوف بالنسبة له، وتمثل تحديًا مهنيًا حقيقيًا، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا إلى الأدوار التي تُعيد تقديمه للجمهور بشكل مختلف.