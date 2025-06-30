نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مخفضة.. أيمن الشيوي يكشف عن طرق حجز تذاكر مسرحية الملك لير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمسرحية الملك لير، طريقة حجز العرض، الذي من المقرر افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو.

أيمن الشيوي يكشف طرق حجز تذاكر مسرحية الملك لير

وقال أيمن الشيوي: أسعار التذاكر تتقسم لثلاث فئات هم: 110، 80، 60، طرق الحجز إلكتروني يطبع لأول مرة وموجود علي أبلكيش علي نظام الاندوريد أو حجز الكتروني بالدفع الفيزا من داخل المسرح القومي".

مؤتمر مسرحية الملك لير

أقيم المؤتمر الصحفي لمسرحية «الملك لير»، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وحضر المؤتمر كلا من: يحيي الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، شادي سرور، إيمان رجائي، وعدد من صناع مسرحية الملك لير.

ابطال مسرحية الملك لير

يُشارك في بطولة العرض إلى جانب الفخراني، مجموعة متميزة من نجوم المسرح، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، بينما يتولى شادي سرور مهمة إخراج النسخة الجديدة من العرض.

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.