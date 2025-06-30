نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قالي تسيب العمرة وتجيلي.. فاروق فلوكس يتحدث عن خلافه مع فؤاد المهندس في فترة مرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان فاروق فلوكس، حول تفاصيل علاقته بالراحل فؤاد المهندس، في الايام الأخيرة بسبب مرضه موضحًا أنه كان في السعودية لأداء مناسك العمرة لكن الأخير غضب منه لأنه لم يأتي لزيارته.

وتابع فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قائلًا: "كان في بيني وبين فؤاد المهندس مواقف تزعل زي أي بني آدم، وهو طلع في أحد البرامج وقال أنه زعلان مني لأنه كان تعبان وأنا مروحتش له، وأنا وقتها كنت في السعودية بعمل عمرة، ولما جيت مصر بكلمه حمد الله على السلامة زعل مني أوي وحاولت أكلمه مفيش فايدة، لغاية ما روحت له المسرح وبوست أيده".



وأردف فاروق فلوكس قائلًا: " فؤاد المهندس قالي لأ مش زعلان إزاي متجليش وأنا تعبان، قولتله كنت بعمل عمرة، قالي تسيب العمرة وتجيلي، وهو كان بيعتبرني ابنه البار لأني كنت براعيه وبهتم بيه".



واختتم فاروق فلوكس حديثه قائلًا أنه في حالة تقديم فنان سيرته الشخصية يجب أن يكون به مواصفات هامة مثل نبرة الصوت وطريقة المشي وأن يجيد التقمص وهناك فنانون كثيرون يستطيعون تقديم شخصيتي.