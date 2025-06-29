نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاروق فلوكس: الفنانين كبار السن لا يطلبهم أحد للعمل.. وحالتي الصحية "مش مظبوطة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان فاروق فلوكس، أنه يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي، ولكن مؤخرًا تأثرت صحته مؤخرًا بعض الشيء، لكنه لا يزال ممتنًا لكل ما يمر به، معقبًا بقول "مؤخرًا الصحة مش مظبوطة، بس الحمدلله على كل شيء".



وتابع فاروق فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" عن قلة أعماله الفنية معقبًا: "محدش عرض عليا حاجة.. مش أنا اللي بنتج الأعمال دي، مليش سبب في اللي بيحصل ده ومش معقولة أروح أقول للمنتجين تعالوا شغلوني".



وأشار فاروق فلوكس، إلى أن غيابه الفني قد يرجع إلى أن كبار السن من الفنانين لا يطلبهم أحد، لأن الجيل الحالي من النجوم لهم وضعهم وقدره الكبير في السوق.



وأردف فاروق فلوكس، أنه لم يعتزل الفن حسبما يقال من قبل البعض، مؤكدًا "كيف أعتزل الفن ولم يطلبني أحد في أي عمل، الجميع نساني ولم أجد أحد يهاتفني للمشاركة في أي فيلم أو مسلسل".