فاروق فلوكس: عمري ما ندمت على عمل قدمته وبرفض أعمال العنف والبلطجة

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان فاروق فلوكس، أنه لم يندم على تقديم أي دور في حياته سواء في السينما أو المسرح أو الدراما، مؤكدًا أنه راضٍ عن تلك الأدوار ويحبهم للغاية كونه قدمهم بصدق وأنه لم يقدم عمل وهو لديه رفض من الداخل.



وتابع فاروق فلوكس، حديثه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2" أنه كان يرفض تقديم أدوار العنف أو البلطجة ولم يقبل بتلك الأدوار لأنها عكس تركيبته الشخصية وليس لونه ولكنه كان مخاطر في أدواره، وعن مقارنته بالفنان توفيق الدقن لماذا لم يقدم أدوار الشر مثله، ليرد بقول "هو لون وأنا لون تاني وبعيد عني".



وأوضح فاروق فلوكس، أنه على استعداد لطرح كتاب جديد يتناول فيه قصة حياته، ويحمل عنوان "الزمن وأنا"، وهو العمل الذي يحرص من خلاله على توثيق مشواره الطويل، بكل ما فيه من محطات فنية وإنسانية.



وتابع فاروق فلوكس: " الكتاب بحكي فيه عن كل حاجة بدايتي، علاقتي بزملائي الكبار زي فؤاد المهندس، وكمان علاقاتي بالجنس الآخر وكيف كنت أحب، فيه قصص رومانسية كتير".



وأختتم فاروق فلوكس، أن هناك صحفي ساعده في ذلك الكتاب حيث كان يسجل كلامه في الهاتف ويسرد له ما حدث معه، وفي اليوم التالي يكتب ما قاله "فلوكس".