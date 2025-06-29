يحيي الفخراني: 'الملك لير' كانت صعبة في البداية ةقريبة لينا كمصريين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان يحيي الفخراني خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية الملك لير، عن الصعوبات التي واجهته خلال تقديم العرض ومدي قربها لقلبه.

وقال يحيي الفخراني: "الصعوبه بالنسبة للملك لير كان في اول عرض عام 2001، لكن حاليا لم اجد صعوبه مثل قبل لان عمري حاليا يناسب عمر الملك لير"

أكد النجم الكبير يحيى الفخراني، أنه في كل مرة يتناول فيها نص «الملك لير» لشكسبير يجد فيها زوايا ورؤية جديدة.

واضاف يحيي الفخراني: قرأت كثيرا من الترجمات لنص شكسبير لكنه أكثر قربا من ترجمة فاطمة موسى لأنها الأكثر تعبيرا عن ترجمة النص المسرحي لشكسبير.

واوضح يحيي الفخراني: "شخصية الملك لير قريبة لينا كمصريين وللعرب لذلك يلاقي هذا العرض دائما نجاحا كبيرا".

أبطال "الملك لير" يحضرون المؤتمر الصحفي للمسرحية

وحضر المؤتمر كلا من: يحيي الفخراني، أيمن الشيوي، طارق الدسوقي، شادي سرور، إيمان رجائي، وعدد من صناع مسرحية الملك لير.

قصة الملك لير

تتناول مسرحية الملك لير مأساة الأب الذي يقرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاث على أساس مقدار حبهن الظاهري له، لكنه يُصدم بخيانة من منحهن كل شيء، ويكتشف متأخرًا صدق من حرمها بسبب صدقها معه، وتُعد المسرحية واحدة من أعمق وأشهر تراجيديات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتحمل رسائل خالدة حول الغرور، والعدالة، والخيانة.

بوستر مسرحية الملك لير

وظهر الفنان يحيي الفخراني في بوستر مسرحية الملك لير بوجه مقسوم على البوستر، وتفاعل معه عدد كبير من محبي وعشاق الفخراني.